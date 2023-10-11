Стилист Сергей Зверев рассказал о втором разводе сына из-за отсутствия денег

Стилист и певец Сергей Зверев рассказал о втором разводе его 30-летнего приемного сына Сергея и непростых взаимоотношениях с ним. Артист признался, что долгое время не мог смириться, что парень выбрал себе в жены женщину, отсидевшую в колонии десять лет и бросившую двоих детей.

По словам стилиста, брак просуществовал недолго, так как девушка по имени Юлия не смогла смириться с тяжелым материальным положением Зверева-младшего. При этом он подчеркнул, что предупреждал сына о том, что его избранница аферистка, но тот не послушал отца.

«В итоге он разводится, а мы виноваты теперь? Пятно на нас что ли?» — возмутился Зверев в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Зверев не скрывает, что затаил обиду на сына, которого в детстве забрал из детского дома и вылечил от серьезного заболевания. По словам шоумена, парень так и не оценил значение семьи.

Ранее мы писали, что стилист Сергей Зверев ответил сыну на упреки из-за денег. Звезду оскорбили слова наследника о том, что он зря забрал его из детдома. Он заверил, что в детском доме ребенок умер бы через год.