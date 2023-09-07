«Он бы умер через год»: Сергей Зверев ответил сыну на упреки из-за денег

Стилист Сергей Зверев ответил сыну на упреки из-за денег. Звезду оскорбили слова наследника о том, что он зря забрал его из детдома. Об этом сообщает Пятый канал.

Недавно Зверев-младший рассказал о своем бедственном положении и признался, что отец ему никак не помогает. Кроме того, парень пожалел, что стилист забрал его из детдома, ведь тогда у него могла быть своя квартира от государства. Сейчас он вынужден жить у чужого тяжелобольного мужчины и присматривать за ним, чтобы не платить аренду.

«Если бы его не взяли в семью, он бы умер через год. И что тогда? А тогда что? Была сложнейшая операция: одна, вторая, третья. Это был очень тяжелый ребенок. Он бы не дожил», — высказался артист.

Сергей говорит, что наследник порочит его честное имя. В свое время он мог учиться и работать, но делать этого не хотел.

«Он целыми днями звонит знакомым, друзьям моим, просит деньги. Он не работал нигде ни дня. Зачем врать? Все знают», — заявил Зверев.

Сын знаменитости также сказал, что отец вычеркнул его из наследства, а точнее, добавил в список нежелательных наследников. Сергей опроверг эти слова.

«Я еще молодая звезда, перспективная, подающая надежды. Мне о завещании очень рано еще говорить», — поделился стилист.