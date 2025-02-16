«Убило мгновенно, на месте»: Сергей Зверев раскрыл страшные подробности гибели племянника

Звездный стилист Сергей Зверев тяжело переживает гибель своего племянника Андрея. В беседе с mk.ru артист впервые раскрыл страшные подробности смерти родственника.

По словам Сергея Зверева, о трагедии их семье сообщили сослуживцы Андрея. Выяснилось, племянник стилиста погиб мгновенно.

«Андрюша служил в артиллерии. В момент трагедии находился на позиции: их там было четверо ребят. Андрюшу и еще одно парня убило мгновенно, на месте. Двое ребят остались живы. Сослуживцы и сообщили нам об этой страшной трагедии», — рассказал Сергей Зверев.

Как оказалось, мужчина собирался отправиться в отпуск, поскольку не был дома целый год. Сергей Зверев сокрушается, что родственник так и не успел навестить родных и близких.

«Племянник 15 февраля должен был ехать в отпуск, ему уже подписали рапорт. Андрей год не был дома. 8 февраля его отправили на позицию. Он позвонил маме перед этим. „Жду такси, еду до ребят, потом нас отвезут на позицию“. 14 февраля его должны были забрать и отвезти в Донецк. На 15-е у него был билет. Слов нет просто: парень должен был ехать домой, где его все очень ждали», — поделился шоумен.

Стилист признался, что особенно тяжело переживает случившееся мать Андрея. Сергей Зверев заверил, что вся семья гордится мужчиной, который «защищал нашу Родину».

«Вся наша большая семья в трауре. Я нахожусь на постоянной связи с мамой Андрюши. Ей очень тяжело, но она старается держаться. Она так хотела увидеть и обнять сына, а вместо теплой встречи — такая беда», — высказался артист.

Напомним, племяннику Сергея Зверева был 41 год. Стилист рассказывал, что Андрей «был настоящим патриотом» России и мечтал создать семью по возвращении домой, но так и не успел этого сделать.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Зверев рассказал об истинном отношении сына. По словам знаменитости, Сергей не помогал ему в трудный период и не навестил его, когда тот попал в больницу.