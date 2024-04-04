Сергей Зверев и его сын погрязли в долгах: стилист перестал платить за коммунальные услуги

Звездный стилист Сергей Зверев перестал платить за коммунальные услуги, из-за чего у него образовался долг. Всего артист не выплатил на сегодняшний день 61 тысячу 327 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно, уже довольно долгое время Зверев-старший, который в социальных сетях жаловался на шумных соседей по многоквартирному дому, не платит по счетам ЖКХ. Источник выяснил, что газ, вода и свет не оплачиваются в недвижимости на улице Александра Невского в Москве, в которой Сергей зарегистрирован вместе с матерью. Из-за задолженности на стилиста подавала в суд управляющая компания. Иск был принят в Тверском районном суде.

Кроме того, долг есть и у Зверева-младшего. Он не выплатил 11 тысяч рублей компании «Центр долгового управления». Правда, подробности неизвестны. Но иск уже тоже был зарегистрирован.

К слову, отношения у отца с сыном уже давно не ладятся. Последний скандал в семье разгорелся в прошлом году, когда Сергей вычеркнул единственного наследника из завещания. Стилист пояснял, что в последние годы Зверев-младший совсем с ним не общается, не справляется о здоровье и никак не помогает.

Ранее Сергей Зверев назвал самого стильного российского политика.