33-летняя дочь Любови Успенской поразила изменившейся внешностью после пластики лица

На долю наследницы Любови Успенской выпало множество испытаний. Ни для кого не секрет, что несколько лет назад Татьяна Плаксина неудачно упала и получила серьезные травмы: она получила перелом костей и выбила зубы. Девушка проходила тяжелое восстановление и пережила несколько пластических операций, чтобы убрать изъяны во внешности. Кроме того, по данным СМИ, из-за стресса Татьяна стала употреблять запрещенные вещества. Звездной маме пришлось постараться, чтобы вернуть дочь на истинный путь. К счастью, ей удалось это сделать, и после произошедшего Плаксина изменилась до неузнаваемости.

В личном блоге девушка поделилась фотографией, которая моментально спровоцировала разговоры в Сети. На ней Татьяна предстала в романтическом образе: она сделала легкую укладку волос и надела бежевое платье. Подписчики с восторгом отреагировали на преображение знаменитости.

«Ангельская красота. Вот это дива! Роскошная девушка», — написали пользователи Сети.

Ранее врач-косметолог рассказала, какие пластические операции перенесла Татьяна. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что молодую жену Александра Цекало назвали жертвой пластики из-за «провалившегося носа» на фото.