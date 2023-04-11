Стилист раскрыл тайну, как Полина Гагарина изводит всех своими капризами

Самой капризной российской знаменитостью стилист Гоша Карцев назвал Полину Гагарину. Об этом он признался в беседе с журналистом Кареном Адамяном.

Модный эксперт подчеркнул, что Полина Гагарина одна из самых проблемных знаменитостей. Но подробности совместной работы Гоша Карцев не раскрыл.

«Потому что это девочка — там больше нюансов. С парнями все проще», — уточнил он.

Кроме этого, стилист отозвался положительно о работе с российскими футболистами. В разные годы Гоша Карцев работал с Андреем Аршавиным, Александром Кержаковым, Вячеславом Малафеевым и Анатолием Тимощуком.

Ранее мы писали о том, как Сергей Лазарев раскрыл свой главный комплекс во внешности. Многие звезды шоу-бизнеса обращались к пластическим хирургам, о вмешательстве задумывался и певец. Но у врача он хочет исправить не фигуру, а кое-что в лице.

Артист признался, что у него есть комплекс – некрасивый нос. По словам певца, это очень заметно для поклонников. Но телеведущие заверили мужчину, что с его внешностью все хорошо и попросили не ложиться на операцию.