Стилист Николай Овечкин удалил свой канал в Telegram после обвинений Инстасамки

Стилист Николай Овечкин неожиданно удалил свой канал в Telegram после того, как певица Инстасамка публично обвинила его в мошенничестве. Причина пока неизвестна.

В конце сентября исполнительница хита «За деньга – да» опубликовала пост, в котором рассказала, что известный звездный стилист украл у нее 3 млн рублей. По ее словам, она привлекла его для съемок клипа, однако столкнулась с мошенничеством. А так как Николай отказался возвращать деньги, она решила обратиться в суд.

После обвинений Инстасамки появились и другие «жертвы» Овечкина. Так, выяснилось, что он не выплатил деньги сотрудникам за клип «Царица» Анны Asti. Сам стилист скандал отказался комментировать. В беседе с журналистами он лишь заявлял, что решает вопросы по урегулированию вместе с юристами.

Теперь же стало известно, что на время разбирательств Николай Овечкин решил уйти из медиаполя. 30 сентября его канал, на который были подписаны тысячи человек, оказался удален.

Ранее Николай Овечкин объявил о завершении карьеры стилиста.