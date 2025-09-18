Стилист Николай Овечкин официально объявил о завершении карьеры на REF в Сочи

Звездный стилист Николай Овечкин, работавший с Анной Asti, Светланой Лободой, Юлией Zivert, официально объявил о завершении карьеры. Заявление о сделал в рамках REF (ReFashion Business Campus) в Сочи. Подробности узнал сайт «Страсти».

Николай стал одним из более 50 спикеров на бизнес-кампусе. 18 сентября в рамках деловой программы он провел лекцию, собрав полный зал, и объявил, что больше не будет работать стилистом. Он признался, что принял решение прямо на REF и считает его правильным. Отметим, что более 15-ти лет Овечкин работал на отечественном телевидении и одевал знаменитостей.

«Я буду продолжать преподавать, появляться в кадре, но работать руками я больше не хочу. Я сначала думал, что это форма выгорания, но потом после „отрезания хвоста“ все-таки принял на днях это решение, когда летел сюда (на REF — прим. „Страсти“), что сегодня здесь с вами мы прекратим этот прикольный, классный, яркий этап моей жизни. В общем, все», — заявил Николай.