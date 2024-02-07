Стилист Надирян принял решение назвать хозяйственные перчатки новым трендом

Стилист Алеко Надирян, известный по работе с ведущей Ксенией Бородиной, назвал хозяйственные перчатки новым трендом. Он показал фото из британского журнала, где украшения одеты поверх желтых резиновых перчаток.

Соответствующий пост Надирян сделал в своем Telegram-канале.

Публикация посвящена тому, как носить украшения в холодное время.

«Надеваем их прямо поверх перчаток», - написал Надирян.

При желании сделать акцент он посоветовал выбирать цветные перчатки, однако и на черных украшения будут смотреться эффектно, сообщил стилист.

«Dazed вообще предлагают украшать хозяйственные резиновые перчатки. Чтобы блистать, не выходя из дома», - отметил он.

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