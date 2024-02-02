Как носить полупрозрачные платья: секреты стилиста Майоровой
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Одним из главных трендов сезона, который будет актуален весной — это прозрачность. На показах весна 2024 было очень много вещей из прозрачных и полупрозрачных тканей: летящие платья, юбки до колена, топы. Дизайнеры использовали множество стилевых приемов, а также смешивали несколько трендов в одном образе: например, прозрачную юбку и объемный блейзер, заправленный в юбку, многослойный образ с приталенным кардиганом и полупрозрачную юбку, спортивный верх и женственный низ. Портал «Страсти» обратился к стилисту Ольге Майоровой и узнал, как же носить такие вещи и выглядеть не вульгарно.
Эксперт отметила, что у людей не стоит задача копировать и дословно воспроизводить тренды с подиума, да и у дизайнеров нет желания, чтобы потребители носили образы с показов в том же виде в повседневной жизни.
Если дизайнеры будут выпускать повседневные образы, которые мы сможем сразу надеть, то подиумы станут неинтересными и скучными. Более того, любую вещь мы должны проанализировать с точки зрения того, подходит ли она под наши ценности, будем ли мы её носить и стоит ли внедрять её в наш гардероб. Вовсе необязательно внедрять в гардероб все тренды, но мы можем использовать что-то с показов, что нам нравится и интересно, что отзывается. Но не забывайте самое главное - ваш стиль и индивидуальность должны быть на первом месте, тренды мы можем внедрять, чтобы освежить свой гардероб и выглядеть моднее.
Ольга Майорова
Практикующий стилист
Так как же можно внедрить этот тренд, если не дословно его копировать? Например, надеть удлиненный блейзер, пуловер, кардиган, длинную рубашку или бомбер, которые прикрывают зону ягодиц, а вниз надеть прозрачное или полупрозрачное платье, также можно дополнить образ плотными колготками.
Если же наоборот хочется подчеркнуть фигуру, но образы с показа для слишком открытые, можно надеть под платье-шорты, велосипедки или леггинсы, либо купить платье с прозрачной нижней частью, но закрытое в верхней части юбки.
Внедряя этот тренд в свой гардероб важно учитывать несколько факторов. Есть ли у вас с чем носить такое платье? Или для того, чтобы внедрить эту вещь вам нужно докупать еще несколько вещей?
Ольга Майорова
Практикующий стилист
Также нужно принимать в расчет контекст и ситуацию, в которых мы носим такой наряд. Что может быть приемлемым в ночном клубе или на модном показе, может показаться излишним в офисе или на формальном мероприятии. Правильный подход заключается в адаптации стиля к конкретной обстановке.
В конечном счете мера во всем – это ключ к созданию стильного образа. Важно доверять своему вкусу и оставаться верным своему стилю, но при этом учитывать уместность.