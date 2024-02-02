Как носить полупрозрачные платья: секреты стилиста Майоровой

Одним из главных трендов сезона, который будет актуален весной — это прозрачность. На показах весна 2024 было очень много вещей из прозрачных и полупрозрачных тканей: летящие платья, юбки до колена, топы. Дизайнеры использовали множество стилевых приемов, а также смешивали несколько трендов в одном образе: например, прозрачную юбку и объемный блейзер, заправленный в юбку, многослойный образ с приталенным кардиганом и полупрозрачную юбку, спортивный верх и женственный низ. Портал «Страсти» обратился к стилисту Ольге Майоровой и узнал, как же носить такие вещи и выглядеть не вульгарно.

Эксперт отметила, что у людей не стоит задача копировать и дословно воспроизводить тренды с подиума, да и у дизайнеров нет желания, чтобы потребители носили образы с показов в том же виде в повседневной жизни.