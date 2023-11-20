Певица Валерия показала себя в новом имидже с розовыми волосами

Певица Валерия решилась на кардинальные перемены и показала себя в новом имидже. В социальных сетях артистка предстала с розовыми волосами в кресле у стилиста.

Уже много лет исполнительница хита «Часики» предпочитает не изменять своему блонду и не особо экспериментирует с волосами. Однако недавно она отправилась в салон и согласилась на изменения. В личном блоге Валерия опубликовала небольшое видео, в котором можно заметить, что она перекрасилась – локоны приобрели нежно-розовый оттенок.

Комментировать перемены певица пока не спешит, а тем временем фанаты уже строят теории. Не исключено, что артистка не стала рисковать и просто надела парик ради съемок. Поклонники предполагают, что новый образ Валерии мог понадобиться из-за нового сезона шоу «Маска», в котором она довольно часто появляется в смелых нарядах.