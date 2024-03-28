«Один из лучших журналистов»: Соседов высказался о «пропаже» Владимира Познера

Российский продюсер и телеведущий Сергей Соседов высказался о пропавшем с телеэкранов журналисте Владимире Познере. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался продюсер, Познер всегда ответственно подходил к своей работе, поддерживая шикарную физическую и интеллектуальную форму. Он подчеркнул, что именно этот подход позволял журналисту оставаться одним из лучших в профессии.

«Познер всегда выходил в эфир в отличной физической и интеллектуальной форме, он не может позволить себе выглядеть хуже. Это один из лучших журналистов мира. Конечно, если бы он был сейчас в эфире в той же блестящей форме, он имел бы такой же успех. На любом канале», — заявил Соседов.

Кроме того, телеведущий предположил, что после насыщенной карьеры на ТВ 89-летний шоумен отправился на заслуженный отдых.

«Возраст говорит сам за себя. Полагаю, он сейчас уже отдыхает. А может быть, куда-то уехал. Он уже довольно много поработал в своей жизни», — отметил продюсер.

О том, куда после начала СВО пропал журналист Владимир Познер, читайте здесь.