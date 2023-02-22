Стеснялась мужа и не могла зачать: что известно о супруге Меньшикова, которая младше его на 23 года

В Москве 20 февраля прошла премьера нового фильма «Нюрнберг». На светском мероприятии появились многие звезды отечественного кинематографа, включая Олега Меньшикова. Он позировал на красной дорожке с супругой, которая младше его на 23 года. В этом году пара отметит 18 лет семейной жизни. Несмотря на осуждение со стороны, они по-прежнему счастливы вместе и расставаться не собираются.

Анастасия Чернова очаровала Меньшикова практически с первого взгляда. На момент их знакомства она была студенткой ГИТИС. А поженились артисты после ее окончания университета. С тех пор молодая актриса на сцене и экране не появлялась, хотя всегда получала хорошие оценки от преподавателей. Олег Евгеньевич делился, что его жене было неудобно из-за его фамилии. Она стеснялась и думала, что другие будут считать, что она пробивается за счет известного супруга.

Сам Меньшиков всегда считал, что Анастасия талантлива и способна добиться успехов в карьере и без его влияния. Но она сопротивлялась и в итоге совсем отошла от профессии. Единственный раз актер видел ее на сцене на дипломном спектакле, и ему понравилась игра жены.

Несмотря на то, что пара вместе уже почти 18 лет, у них так и нет детей. Журналисты не раз приписывали Черновой беременность, но на самом деле она не ждала ребенка. Олег Евгеньевич признавался, что они хотели полноценную семью, но постоянно оттягивали, и в итоге дождались, когда возраст уже не позволил завести малыша. Родить они хотели только естественным путем, и другой метод даже не рассматривали.

Отметим, что Меньшиков крайне трепетно относится к супруге даже спустя много лет совместной жизни. Он каждый раз говорит о ней только с любовью и признается, что за нее готов убить любого. Так же поступает и Чернова. В одном из интервью актер рассказывал, что жена всегда встает на его защиту и, если слышит плохие слова в его адрес, тут же отвечает пощечиной.

Ранее на кинопремьере молодая супруга Меньшова позволила себе публичное проявление чувств к мужу.