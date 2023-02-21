Не скрывая чувств: молодая супруга Меньшикова позволила себе шалость в адрес актера

Олег Меньшиков уже долгое время состоит в браке с Анастасией Черновой. Между супругами большая разница в возрасте, однако это не мешает их любви. Знаменитости ведут уединенный образ жизни и редко выходят в свет. Однако на днях пара сделала исключение и посетила премьеру военной драмы «Нюрнберг». Появление на публике супругов произвело настоящий фурор.

По информации издания «7 дней», 62-летний Олег был в прекрасном расположении духа. Мужчина постоянно улыбался и нежно обнимал свою возлюбленную. Также на знаки внимания супруга отвечала и сама Анастасия.

Совсем недавно весь интернет облетела новость о выходке Кейт Миддлтон в адрес Уильяма. Тогда королевская особа позволила себе на публике шлепнуть принца по ягодицам. Избранница Меньшикова так же решалась на шалость и положила руку чуть ниже талии Олега. К слову, подобный жест общественность восприняла с иронией.

«Вангуем: скоро это превратится в флешмоб», — высказались фолловеры, намекая на сходство с недавней ситуации у Миддлтон.

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