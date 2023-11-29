Стеснялась камер и не знала, что делать: 16-летняя дочь Абдулова впервые вышла в свет

16-летняя дочь актера Александра Абдулова Евгения впервые вышла в свет. Она стеснялась камер, нервничала, но в итоге ответила на несколько вопросов журналистов.

О появлении Евгении Абдуловой, которую прятали от публики, написал сайт Woman.ru.

Перед журналистами она сильно занервничала и призналась: «Что делать, я не знаю». Она долго не могла принять нужную позу, когда ее просили повернуться, улыбнуться или посмотреть в камеру.

Потом девушка справилась с волнением и ответила на несколько вопросов, после чего поспешила скрыться.

О Евгении известно немного: она не ведет соцсети. Изредка девушка появляется на странице матери – Юлии Абдуловой.

Она родилась в 2007 году, а уже в 2008-м отец, знаменитый актер ушел из жизни после борьбы с раком. Девочка росла вдали от камер, но унаследовала от отца тягу к сцене и пробовала себя в кино. Картина с ее участием «Баба Мороз и тайна Нового года» совсем скоро выйдет на экраны.

Ранее вдова Абдулова рассказывала о дочери и своей личной жизни.