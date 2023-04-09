11:25, 09 апреля 2023
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Степаненко осталась у разбитого корыта из-за Петросяна
Петросян поставил под удар карьеру Степаненко .
Фото: Starface.ru
После развода с Евгением Петросяном зрители почти перестали видеть на экранах Елену Степаненко. Оказалось, что причиной тому бывший муж, передает Экспресс газета.
В период совместной жизни Евгений Ваганович проталкивал Елену Григорьевну на ТВ. Но, оказавшись без поддержки, Степаненко осталась у разбитого корыта.
Телевизионный продюсер Павел Рудченко напомнил, что артистка живет на другой заработок. Степаненко имеет пассивный доход, поскольку состоит на работе в Москонцерте. Однако большая слава давно потеряна.
Ранее мы писали, что у похорошевшей Степаненко кипят страсти и нет отбоя от ухажеров.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: