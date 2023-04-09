Степаненко осталась у разбитого корыта из-за Петросяна

После развода с Евгением Петросяном зрители почти перестали видеть на экранах Елену Степаненко. Оказалось, что причиной тому бывший муж, передает Экспресс газета.

В период совместной жизни Евгений Ваганович проталкивал Елену Григорьевну на ТВ. Но, оказавшись без поддержки, Степаненко осталась у разбитого корыта.

Телевизионный продюсер Павел Рудченко напомнил, что артистка живет на другой заработок. Степаненко имеет пассивный доход, поскольку состоит на работе в Москонцерте. Однако большая слава давно потеряна.

Ранее мы писали, что у похорошевшей Степаненко кипят страсти и нет отбоя от ухажеров.