«Кто знает, тот знает»: экс-звезда «Дома-2» Меньщиков год лечится от зависимости в Таиланде

Блогер Степан Меньщиков признался, что уже год находится в Таиланде, так как лечится от зависимости. Он проходит различные процедуры в рехабе, чтобы справиться с проблемой.

Уже довольно долгое время экс-звезда «Дома-2» находится за границей. Его поклонники считали, что он просто отдыхает в экзотической стране, но это оказалось не так. В программе «МАЛАХОВ» Меньщиков поделился настоящей причиной пребывания в Таиланде. По его словам, еще в прошлом году он начал проходить курс лечения.

«Я в Таиланде уже год нахожусь, прохожу процедуры в рехабе. Кто знает, тот знает. Тут страна свободных нравов, поэтому делай все, чтобы тебе и окружающим было хорошо, но не во вред», - отметил Степан.

К слову, никаких подробностей блогер раскрывать не стал. Поэтому неизвестно, какая именно у него зависимость. Напомним, что именно в Таиланде в свое время от тяги к наркотическим препаратам лечилась телеведущая Дана Борисова. И после того рехаба она до сих пор больше не притрагивалась к запрещенным веществам, как утверждает сама.

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