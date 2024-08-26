Российская фигуристка Алина Загитова объяснила, почему она питается раз в день. Об этом пишет Metro.

По словам спортсменки, подобный режим питания связан с ее тяжелым графиком.

«Я заказываю доставку. Почти не готовлю сама. На это нет ни сил, ни времени, ни желания. А питаюсь раз в день не потому, что так хочу. Просто не успеваю», — поделилась Загитова.

19 июня Загитова на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Кроме золота Олимпиады, в активе россиянки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, которой удалось завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении до сих пор не объявила.

Ранее Алина Загитова призналась, что отказалась от съемок в фильме из-за постельных сцен.