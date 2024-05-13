«Какая лютая чушь!»: Гарик Харламов резко отреагировал на информацию о его свадьбе с Катериной Ковальчук

Актер и телеведущий Гарик Харламов резко отреагировал на распространившуюся в СМИ информацию о его грядущей свадьбе с актрисой Катериной Ковальчук. В своем Telegram-канале резидент Comedy Club высказался о том, что жениться на возлюбленной его якобы заставила мать, и назвал эти сообщения клеветой.

Гарик Харламов возмутился публикациями в СМИ о том, что к свадьбе его подтолкнула мама Наталья Игоревна. По словам юмориста, эти данные являются «лютой чушью» и ложной информацией, за что предусмотрена статья.

«Обожаю! Какая лютая чушь! Вот как они это делают? Ссылаясь на якобы мою прямую речь в передаче „Ты не поверишь!“ на НТВ, вы же должны понимать, что я никакого интервью по поводу моей семьи никому, кроме Азамата и Дороха в „Кстати“, не давал. Соответственно это клевета. Распространение заведомо ложной информации. Статья даже есть такая», — заявил Гарик Харламов.

В заключение шоумен иронично подписал свою публикацию, как бы подчеркнув, что и к написанию поста его также подтолкнула мать.

«P.S. Пост написан под давлением матери», — написал телеведущий.

Напомним, недавно Гарик Харламов объявил, что скоро вновь женится. Артист опубликовал в соцсети кадры со своей возлюбленной Катериной Ковальчук, на которых можно было заметить обручальное кольцо на ее пальце.

Этот брак станет для шоумена третьим. Первой супругой юмориста была бывший менеджер одного из ночных клубов Москвы Юлия Лещенко, второй — актриса Кристина Асмус. Отметим, что недавно Гарик Харламов в эфире шоу «Кстати» заявил, что третья свадьба будет последней в его жизни.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов рассказал, как сделал предложение Катерине Ковальчук.