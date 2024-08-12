Ставший в 74 года отцом режиссер Ираклий Квирикадзе рассказал о третьей жене, которая моложе него на 41 год

Режиссер Ираклий Квирикадзе рассказал о третьем браке с Томой Стэнко, которая моложе него на 41 год. На момент свадьбы кинематографист уже был пенсионером, но это не помешало ему в 74 года вновь стать отцом.

Квирикадзе признался, что отвел Тамару в ЗАГС, когда она уже была беременна, но о своем решении не жалеет. Мальчик появился на свет в Лондоне, и ему дали имя отца. Сейчас ему уже 11 лет, и режиссер видит в нем «свою породу». Однако тянется школьник больше к рисованию, как и его мать.

«Понимаю, что навряд ли лет через 20 на его свадьбе буду гулять. Так хочется успеть многое ему дать! Сегодня и сейчас», - рассказал Ираклий «Экспресс газете».

По мнению кинематографиста, у его младшего сына нет комплексов из-за того, что его папа по возрасту ему больше является дедушкой. Он считает, что в душе ему 25 лет. Недавно он даже освоил социальные сети, чтобы быть на одной волне с молодежью. Но также Квирикадзе опасается быть смешным для общества.

Ни об одном браке режиссер, как признался, не жалеет. Он не считает себя однолюбом, поэтому не видит ничего плохого в том, что несколько раз женился. «Папиком» он себя тоже не называет, поэтому не боится союза с молодой девушкой.

«Я не папик-миллионер, и, образно говоря, «доить» юной барышне из меня нечего. Разве что квартира в центре Москвы есть. А денег особых так и не смог заработать», - заявил режиссер.

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