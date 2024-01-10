Ставший отцом во второй раз сын Яны Поплавской встретил из роддома жену и дочь

Сын актрисы Яны Поплавской Клим вернулся в Москву, чтобы встретить из роддома жену и новорожденную дочь. Девочка появилась на свет в новогодние праздники – 3 января.

На протяжении всей беременности невестке «Красной шапочки» приходилось скрывать свое положение, поэтому о пополнении стало известно, когда она уже родила. В лично блоге Поплавская написала, что ей было тяжело молчать о такой радости в жизни, но теперь она может открыто говорить о том, что стала бабушкой во второй раз.

Первого внука Клим с женой подарили артистке еще в 2020 году, а как только малыш подрос, супруги задумались об еще одном. Во время беременности сын Поплавской находился не рядом с возлюбленной, но все равно старался ее поддерживать даже на расстоянии. К тому же в главный день он от нее не отходил.

Остался молодой отец и на выписку из роддома. В Сети появились кадры семьи в новом составе. «Уже неделя как мы дома новым составом. До сих пор привыкаю», - написала Евгения в личном блоге. Однако вскоре Клим вновь покинет родных и уедет из Москвы.

Ранее сын Яны Поплавской рассказал, что мать не помогала ему с протекцией.