Ставший отцом в четвертый раз Артем Ткаченко не спит с женой в одной постели: актер назвал причину

Актер Артем Ткаченко рассказал, что не спит с женой в одной постели после появления на свет четвертого сына. По словам звезды кино, из-за работы ему нужно высыпаться, а его супруга берет на себя обязанности по уходу за детьми. Об этом сообщает Super.ru.

Ткаченко в четвертый раз стал папой 1 августа 2025 года. Ребенка назвали Леоном. Актер публично благодарил жену Екатерину Стеблину за еще одного сына и признавался ей в любви. А спустя почти два месяца он поделился, как изменилась их с супругой жизнь.

По словам Артема, детьми сейчас полностью занимается именно Екатерина. Он же не может прерывать съемки, поэтому даже спать актерам приходится пока раздельно.

«У нас двое совсем маленьких детей, и они просыпаются примерно каждый час. К сожалению, я не могу ночью не спать и потом работать, поэтому все обязанности берет на себя жена», - поделился Ткаченко.

Отметим, что пара также воспитывает сыновей Теона и Степана. Кроме того, у Артема есть ребенок от предыдущего брака с актрисой Евгенией Храповицкой Тихон.

Ранее Артем Ткаченко признался, что не хочет видеть сыновей актерами.