Ставший депутатом внук Михаила Шолохова рассказал, какую роль сыграл писатель в его жизни

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов рассказал о влиянии дедушки — писателя Михаила Шолохова на его жизнь. Депутат признался, что знаменитый родственник сыграл особую роль в его судьбе.

«Когда его не стало, мне 20 с лишним лет уже было. Запомнил его хорошо, потому что в жизни сыграл основополагающую роль. И в формировании, и в представлениях о жизни, и даже в увлечениях», - сказал Шолохов в беседе с Газетой.Ru.

Он также отметил, что писатель был удивительно простым и одновременно невероятно сложным человеком. Как пояснил депутат, сложность его знаменитого деда заключалась в безграничной мудрости и глубине. При этом в общении он был очень легким.

«Значение его для страны актуализируется особенно сегодня, когда все, что он говорил и о чем он предупреждал и в своих художественных произведениях, и в публицистике, реализуется у нас на глазах», — подчеркнул Шолохов.

Ранее мы писали, что актриса Александра Захарова, дочь прославленного режиссера Марка Захарова, побывала на юбилейном вечере, посвященном звездному отцу. Знаменитость рассказала, что он был непреклонен на съемках.