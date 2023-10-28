НАШ ШОУБИЗ
11:28, 28 октября 2023
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Ставший депутатом внук Михаила Шолохова рассказал, какую роль сыграл писатель в его жизни

Внук Михаила Шолохова рассказал, что писатель сыграл в его жизни особую роль .

Ставший депутатом внук Михаила Шолохова рассказал, какую роль сыграл писатель в его жизни

© Freepik

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов рассказал о влиянии дедушки — писателя Михаила Шолохова на его жизнь. Депутат признался, что знаменитый родственник сыграл особую роль в его судьбе.

«Когда его не стало, мне 20 с лишним лет уже было. Запомнил его хорошо, потому что в жизни сыграл основополагающую роль. И в формировании, и в представлениях о жизни, и даже в увлечениях», - сказал Шолохов в беседе с Газетой.Ru.

Он также отметил, что писатель был удивительно простым и одновременно невероятно сложным человеком. Как пояснил депутат, сложность его знаменитого деда заключалась в безграничной мудрости и глубине. При этом в общении он был очень легким.

«Значение его для страны актуализируется особенно сегодня, когда все, что он говорил и о чем он предупреждал и в своих художественных произведениях, и в публицистике, реализуется у нас на глазах», — подчеркнул Шолохов.

Ранее мы писали, что актриса Александра Захарова, дочь прославленного режиссера Марка Захарова, побывала на юбилейном вечере, посвященном звездному отцу. Знаменитость рассказала, что он был непреклонен на съемках.

Источник фото:Freepik
Источник:Газета.Ru
Теги:
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творчество
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