«Будешь танцевать со сломанным пальцем»: актриса Захарова рассказала, как работала с отцом в кино

Актриса Александра Захарова, дочь прославленного режиссера Марка Захарова, побывала на юбилейном вечере, посвященном звездному отцу. Знаменитость рассказала, что он был непреклонен на съемках, пишет Kp.ru.

В этом году покойный народный артист мог бы отпраздновать свой 90-летие. По случаю дня рождения Захарова в Москино прошел его юбилейный вечер. На нем присутствовала дочь прославленного режиссера. Вечер был посвящен съемкам фильма «Формула любви», в котором сыграла Александра.

По словам актрисы, она хотела сыграть в кинокартине героиню Марию Ивановну. Однако отец отказал в этом. Также Захарова получила отказ на роль итальянки. В итоге зрители запомнили Александру в амплуа Фимки.

На съемках картины знаменитый режиссер был непреклонен. Так, был случай, когда его дочь сломала палец на ноге. Захаров, узнав про это, решил оставить все как есть.

«Значит, будешь танцевать со сломанным пальцем», — заявил народный артист.

Кроме Александры, травму на съемках получил Нодар Мгалоблишвили, игравший графа Калиостро. Он сломал ногу в первый день.

Ранее стало известно, куда пропал актер Александр Михайлов, сыгравший в фильме «Формула любви». Оказывается, что после съемок он увлекся духовной музыкой.