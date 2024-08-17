НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 августа 2024, 10:33
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Ставшая мамой в третий раз Кети Топурия впервые снялась в платье после родов

37-летняя певица Кети Топурия впервые снялась в платье после третьих родов.
Ставшая мамой в третий раз Кети Топурия впервые снялась в платье после родов

© Starface.ru

31 июля солистка группы «A'Studio» Кети Топурия стала мамой в третий раз. У 37-летней певицы и ее супруга, бизнесмена Льва Деньгова, родилась дочь Николь. В личном блоге артистка поделилась первым снимком в платье после третьих родов.

Кети Топурия показала подписчикам, как выглядит после рождения третьего ребенка. На опубликованном кадре певица предстала в коротком светлом платье и красной рубашке свободного кроя. Артистка распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками и сумкой. Несмотря на то, что знаменитость предпочла скрыть фигуру, можно увидеть, что она хорошо выглядит после недавних родов.

1 августа солистка «A'Studio» сообщила поклонникам о рождении дочери, опубликовав первое фото из роддома. На снимке Кети Топурия держала новорожденного ребенка за ножку. Под публикацией певица написала дату рождения дочери и ее имя.

Отметим, что это уже второй совместный ребенок Кети Топурии и Льва Деньгова. У супругов, которые состоят в браке с 2020 года, уже есть сын Адам, родившийся в 2021 году. Также у певицы есть дочь Оливия, которая родилась в 2015 году в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.

Ранее сообщалось о том, что ставшая мамой в первый раз актриса и певица Анастасия Задорожная раскрыла пол ребенка.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Кети Топурия
певица
А-Студио
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