Ставшая мамой в третий раз Кети Топурия впервые снялась в платье после родов

31 июля солистка группы «A'Studio» Кети Топурия стала мамой в третий раз. У 37-летней певицы и ее супруга, бизнесмена Льва Деньгова, родилась дочь Николь. В личном блоге артистка поделилась первым снимком в платье после третьих родов.

Кети Топурия показала подписчикам, как выглядит после рождения третьего ребенка. На опубликованном кадре певица предстала в коротком светлом платье и красной рубашке свободного кроя. Артистка распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками и сумкой. Несмотря на то, что знаменитость предпочла скрыть фигуру, можно увидеть, что она хорошо выглядит после недавних родов.

1 августа солистка «A'Studio» сообщила поклонникам о рождении дочери, опубликовав первое фото из роддома. На снимке Кети Топурия держала новорожденного ребенка за ножку. Под публикацией певица написала дату рождения дочери и ее имя.

Отметим, что это уже второй совместный ребенок Кети Топурии и Льва Деньгова. У супругов, которые состоят в браке с 2020 года, уже есть сын Адам, родившийся в 2021 году. Также у певицы есть дочь Оливия, которая родилась в 2015 году в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.

Ранее сообщалось о том, что ставшая мамой в первый раз актриса и певица Анастасия Задорожная раскрыла пол ребенка.