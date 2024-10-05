Ставшая мамой в третий раз Кети Топурия поделилась редкими кадрами с 9-летней дочерью

38-летняя солистка группы «A'Studio» Кети Топурия поделилась в личном блоге редкими снимками 9-летней дочери Оливии. Певица запечатлела девочку во время соревнований по танцам.

На опубликованных фото дочь Кети Топурии позировала в зеленом спортивном наряде с юбкой и выполняла несколько танцевальных движений на камеру. Оливии сделали легкий макияж с блестками, а ее волосы девочки уложили в аккуратный пучок. Во время съемки девочка находилась на соревнованиях по бальным танцам.

Напомним, 31 июля артистка стала мамой в третий раз. У Кети Топурии и ее супруга, бизнесмена Льва Деньгова, родилась дочь Николь. Солистка «A'Studio» сообщила поклонникам о пополнении в семье в соцсети, опубликовав первое фото из роддома. На снимке певица держала новорожденного ребенка за ножку. Под публикацией знаменитость написала дату рождения дочери и ее имя.

У супругов, которые состоят в браке с 2020 года, также есть сын Адам, родившийся в 2021 году. Дочь Оливия родилась в браке певицы с предпринимателем Львом Гейхманом в 2015 году.

Ранее мы писали о том, что Кети Топурия устроила фотосессию для новорожденной дочери Николь.