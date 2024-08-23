Певица Кети Топурия устроила фотосессию для новорожденной дочери Николь. Об этом стало известно из соцсетей.

31 июля солистка группы A’Studio Кети Топурия стала мамой в третий раз — у нее родилась дочь Николь. Сегодня в соцсетях певица поделилась кадрами с участием малышки — девочке звездная мать устроила фотосессию. Специально для этого она вызвала на дом детского фотографа, который приехал с декорациями и оборудованием.

Топурия рассказала, что такую же фотосессию организовывала для родившегося в 2021 году сына Адама.

«У нас newborn [новорожденный, — прим. ред.] фотосессия. Вот какие фото мы делали с Адамом, такая сладость!» — рассказала она подписчикам.

Ранее мы писали о том, что Кети Топурия продемонстрировала фигуру спустя три недели после родов. 37-летняя исполнительница снялась в бордовом кожаном мини-платье, дополнив образ кольцами с бриллиантами и наручными часами.