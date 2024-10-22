Ставшая мамой в четвертый раз Мария Погребняк перестала скрывать лицо новорожденного сына

В сентябре Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз — у блогера и ее мужа родился сын Владимир. Долгое время 36-летняя бизнесвумен скрывала лицо ребенка, однако теперь решила показать его публике. Знаменитость поделилась кадрами с малышом в соцсети.

Мария Погребняк сообщила, что вместе с сыном посетила педиатра из-за сыпи и колик, возникших у ребенка. В личном блоге знаменитость опубликовала кадры с осмотра малыша врачом. При этом блогер не стала скрывать лицо сына, как делала это ранее, поэтому подписчики смогли разглядеть лицо новорожденного. Однако они затруднились сказать, на кого из родителей больше похож мальчик, поскольку фото было сделано не крупным планом.

После родов знаменитость смогла быстро вернуться в форму. Помимо сына, Мария Погребняк не забывает и о себе — она ведет активный образ жизни и тщательно следит за своей внешностью.

«Забота о себе после рождения малыша — это не просто прихоть, а необходимость! Когда мы становимся мамочками, мир переворачивается. Приходят счастье, радость и, конечно, новые заботы. За этой суетой многие отодвигают себя на второй план, что и приводит к послеродовой депрессии», — отметила блогер.

Мария Погребняк заявила, что спорт и уход за собой «помогают не только вернуть прежние формы, но и значительно улучшить настроение». По словам бизнесвумен, после рождения четвертого ребенка она ходила на массаж и к косметологу, а затем подключила зал.

«Если бы врач разрешил, я бы побежала в спортзал уже на четвертый день после родов. Но я начала с массажа и посещения косметолога. Теперь уже и в зал хожу и чувствую себя замечательно», — поделилась Мария Погребняк.

Напомним, 5 сентября знаменитость снова стала мамой. Для Марии Погребняк этот ребенок стал уже четвертым, в отличие от ее мужа, бизнесмена Игоря Головинского, который впервые стал отцом. У блогера уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее сообщалось о том, что Мария Погребняк решилась на операцию по коррекции фигуры после четвертых родов.