«Мне нужна операция»: Мария Погребняк пришла в клинику Тимура Хайдарова после четвертых родов

Блогерша Мария Погребняк обратилась в клинику хирурга Тимура Хайдарова после четвертых родов. Она призналась, что ей необходима коррекция фигуры.

В Сети появилось фото Марии, которое было сделано на приеме в медицинском учреждении. Участница шоу «Звезды в Африке» не стала скрывать, что захотела сделать пластику, и откровенно рассказала о планах на изменения во внешности. По словам Погребняк, она уже делала пластическую операцию, и теперь ей она вновь необходима.

«Как важно вовремя обращаться к врачам! 15 лет назад я после третьих родов сделала маммопластику из-за сильной асимметрии, а сейчас мне нужна операция… Плюс диастаз 3,5 сантиметра», — поделилась Мария в личном блоге.

После четвертых родов блогерша активно занимается тем, чтобы прийти поскорее в форму. Она уже начала заниматься спортом, а также подключила аппаратную косметологию. Погребняк призналась, что ей очень сложно даются тренировки, но она все равно пересиливает себя и ходит в зал.

Ранее Мария Погребняк возмутилась критикой ее внешности после родов.