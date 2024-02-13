«Ставишь на рога семью»: Поплавская раскритиковала госпитализированную Борисову

Поплавская возмущена Борисовой, которая колола дочери препарат для похудения. Об этом она рассказала в шоу «МАЛАХОВ».

Накануне стало известно об экстренной госпитализации Даны Борисовой. Телеведущую без сознания обнаружила ее дочь Полина. После того, как Борисову привели в чувства, она рассказала, что страдает от тремора, тошноты и головокружения.

Позже выяснилось, что телеведущая регулярно ставит себе уколы для диабетиков, которые некоторые принимают в качестве лекарства для похудения. Борисова добавила, что делала несколько уколов препарата своей несовершеннолетней дочери.

На это отреагировала звезда «Красной шапочки» Яна Поплавская. Она осудила Борисову.

«Мне кажется, что толстая попа лучше, чем безумный стресс, который вызывает этот препарат. Честно, я бы вызвала полицию. Не для того, чтобы наказать, а чтобы остановить… Ведь ребенок в 16 лет не очень соображает», — заявила она.

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