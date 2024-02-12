«Этот брак оказался горьким, как полынь»: Яна Поплавская призналась, что жалеет о союзе с Сергеем Гинзбургом

Актриса Яна Поплавская, получившая известность после главной роли в фильме «Про Красную Шапочку», в программе «Легенда» на YouTube-канале RTVI Развлечения рассказала о первом браке с режиссером Сергеем Гинзбургом, от которого у нее двое сыновей. По словам актрисы, она жалеет об этом союзе.

Сергей Гинзбург и Яна Поплавская развелись после 25 лет брака 11 лет назад. Однако бывшие супруги до сих пор оба не слишком лестно отзываются друг о друге. Актриса призналась, что жалеет о союзе с режиссером. Более того, она заявила, что, если бы была возможность, она бы не повторила этот путь.

«Думала, что мой брак будет счастливым, а он оказался горьким, как полынь», — поделилась Яна Поплавская.

По признанию актрисы, в браке с режиссером она всю себя отдавала супругу, старалась во всем ему угодить, при этом не считаясь с собственными интересами.

Также Яна Поплавская не скрывает, что до сих пор не может простить бывшего супруга.

«По отношению к себе простить можно все. Но тысячи женщин согласятся со мной, что сложно простить вещи, касающиеся детей», — заключила артистка.

Напомним, сейчас Яна Поплавская состоит в браке с радиоведущим Евгением Яковлевым с 2022 года. Пара в отношениях с 2015 года.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Гинзбург рассказал, как пережил развод с Яной Поплавской.