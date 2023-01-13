«Ставили капельницы»: резко располневшая Анна Семенович не может справиться с серьезной болезнью

Анна Семенович активно ведет личный блог, в котором откровенно разговаривает со своими подписчиками. Она старается ничего не утаивать от поклонников, вот только есть вещь, о которой певица до этого молчала. Артистка долгое время скрывала серьезную болезнь.

Оказалось, что Семенович проходит терапию и горстями пьет препараты после перенесенного ковида. Все началось с сильной головной боли, но ее Анна предпочитала игнорировать. Затем состояние усугубилось, и вокалистка почувствовала слабость во всем теле. Тогда она решила обратиться за помощью к специалистам.

«Я недавно в третий раз переболела ковидом, причем достаточно серьезно... Температура подскочила до 39,5. Ко мне приезжали врачи и ставили капельницы», - сделала признание артистка KP.RU.

После короновирусной инфекции Семенович оправилась не до конца. Сейчас она проходит реабилитацию, находится на постоянной связи с врачами и пьет прописанные ей БАДы и витамины горстями.

Кроме того, за время болезни экс-солистка «Блестящих» сильно набрала в весе. Анна Семенович объяснила это тем, что она долгое время лежала без сил и не занималась физической активностью. «Поскольку все это время я лежала дома, а спортом заниматься было нельзя, то я успела набрать лишних килограммов», - рассказала певица.

Сейчас артистка постепенно возвращается в форму. Она занимается спортом и делает специальные массажи. Еще на новогодние праздники Анна улетела отдыхать на Мальдивы, и там певица красуется уже постройневшей фигурой в купальнике.

Ранее появились слухи о том, что Анна Семенович собирается замуж. Однако недавно она вдруг заявила о желании организовать гарем из мужчин.