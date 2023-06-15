«Статус пока не меняю»: жена парализованного Алексея Янина раскрыла правду об их браке

В 2015 году актер Алексей Янин, известный зрителям по ролям во многих телевизионных сериалах, пережил обширный инсульт, после которого оказался парализован. Все эти годы он проходит сложнейшую реабилитацию и пытается вернуться к нормальной жизни, и уже ему удалось добиться немалых результатов. Рядом с артистом постоянно находятся родители, а вот его супругу, певицу Дарью Клюшникову, уже долгое время вместе с ним не видели.

Первые годы после случившегося экс-участница «Фабрики звезд» выставляла общие фото с мужем, делилась с поклонниками успехами его восстановления. А затем неожиданно пропала. Комментарии вокалистка по этому поводу тоже отказывалась давать и лишь недавно раскрыла правду о браке с Яниным в шоу Яны Чуриковой. Оказалось, что она по-прежнему помогает супругу, но нормальными романтическими отношениями это точно не назвать.

Дарья призналась, что до сих пор не понимает, как все произошло, но винит во всем работу Алексея, так как считает, что именно из-за нее у него сдал организм. По словам артистки, он трудился буквально на износ, и иногда она даже пыталась его уговорить отказаться от карьеры, однако он не слушал.

Теперь Клюшникова вот уже много лет ухаживает за Яниным и помогает его родителям с деньгами. При этом она продолжает жить дальше: работает, посещает различные светские мероприятия, встречается с друзьями. С Алексеем они по-прежнему женаты, но, как отметила исполнительница, они уже не вместе.

«Мы встретились в 2009-м и прожили до 2015-го. Пять полноценных лет… И уже больше 10 как мы вместе, но не вместе. Но я замужем, статус пока не меняю», - рассказала Дарья.

Напомним, что не так давно мама актера призывала общественность не судить певицу за то, что она продолжает жить дальше. Она отмечала, что невестка все также сильно им помогает и любит мужа, несмотря ни на что.