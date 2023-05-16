Стало известно, как поступила жена-участница «Фабрики звезд» с актером-инвалидом Алексеем Яниным

Актер Алексей Янин уже несколько лет прикован к инвалидному креслу: он перенес инсульт, трепанацию черепа, кому. Сейчас у артиста атрофирован зрительный нерв, нарушена речь и утрачены опорно-двигательные функции. За Яниным ухаживают мать и отчим. Стало известно, как повела себя супруга актера, участница «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова.

Ходили слухи, что исполнительница хита «Ты не тронешь, сердце не тронешь» нашла нового мужчину. Сама Клюшникова не комментировала эту информацию. Она не посещает передачи, посвященные Янину.

Мать актера Ольга Янина сообщила в программе «МАЛАХОВ», что невестка не бросает сына. Она приезжает сама и привозит ребенка, помогает, если есть проблемы.

Ольга Янина рассказала, что все произошло, когда Клюшниковой было 25 лет. На руках у молодой девушки был трехлетний сын. Несмотря на все трудности, она сделала карьеру актрисы и певицы, а также постоянно занимается сыном: он учится в хорошей школе и посещает кружки.

На день рождения Янина Клюшникова подарила коляску за 100 тыс. рублей и продолжает помогать деньгами.

«Не судите ее, она близкий мне человек!» - призвала свекровь.

Ранее мать Янина показала, как он выглядит сейчас.