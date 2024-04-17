Шоумен Лихачев потребовал через суд от Дани Милохина 400 тыс. за плагиат песни

Шоумен Олег Лихачев потребовал через суд от Дани Милохина 400 тысяч за плагиат песни. Об этом сообщает Orenburg.media.

Центральный районный суд Оренбурга рассмотрит спор об авторских правах на песню «Владимир Путин молодец!». В 2020 году Даня Милохин опубликовал ролик с использованием хита. Композитор и шоумен Лихачев считает, что блогер использовал его трек без разрешения, а, значит, нарушил авторские права. Теперь Олег требует компенсацию 400 тысяч рублей. Более того, он хочет, чтобы Милохину запретили использовать его творчество.

На данный момент блогер никак не комментировал произошедшую ситуацию.

Напомним, что Олег Лихачев — основатель музыкального жанра «политическая эксцентрика». Он выпускает песни в поддержку президента страны.

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