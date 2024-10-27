«Стать свидетелем главного чуда»: муж Сати Казановой поделился кадрами с певицей и новорожденной дочерью

23 октября Сати Казанова впервые стала мамой — у певицы и ее мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, родилась дочь. Экс-солистка группы «Фабрика» вышла на связь в соцсети и сообщила, что все прошло «красиво, мягко, сакрально», а супруг находился рядом с ней. В своем Telegram-канале муж артистки поделился первыми кадрами с женой и ребенком.

Недавно 42-летняя Сати Казанова сообщила подписчикам радостную новость о том, что у нее родилась долгожданная дочь. Певица рассказала о родах, которые прошли в домашней атмосфере в перинатальном центре.

«Я всегда мечтала о домашних „лотосовых“ родах. <…> Все случилось куда прекраснее, чем я могла пожелать. Родовой блок в эти минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр… Муж был рядом все время — той ночью мы оба прошли могучее посвящение», — поделилась Сати Казанова.

Позднее супруг артистки опубликовал первые фото из роддома с женой и дочерью. При этом Сати Казанова и Стефано Тиоццо пока не показывает лицо малышки, скрывая его стикерами. Имя ребенка пара пока также не раскрывает.

Фотограф поделился своими эмоциями от присутствия при рождении ребенка в личном блоге. По словам Стефано Тиоццо, жизнь – самое главное чудо, и только присутствуя на родах, мужчина может понять силу женщин.

«Если Вы мужчина и Ваша жена ожидает ребенка, то оставайтесь с ней до конца и переживите роды вместе с ней. В материальном мире нет более мистического опыта, чем стать свидетелем главного чуда из чудес — жизни. Для нас, мужчин, нет другого способа понять, насколько священной, сильной, героической может быть женщина», — заявил муж Сати Казановой.

Напомним, экс-солистка «Фабрики» состоит в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо с 2017 года. В начале июня Сати Казанова объявила о своей беременности, назвав ее «вымоленным чудом и даром».

Ранее мы писали о том, что Сати Казанова заявила, что не могла забеременеть пять лет.