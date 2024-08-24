«Стать новым мировым центром»: вернувшийся в Москву Милош Бикович высказался о российском кинематографе

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович предпочитает вести закрытый образ жизни и редко выходит в свет. Однако недавно актер приехал в Москву на один день, чтобы посетить Московскую международную неделю кино. В беседе с журналистами артист заявил, что Россия может стать новым мировым центром кинематографа, сообщает РЕН ТВ.

Накануне в Москве состоялась церемония открытия международного кинофестиваля «Московская международная неделя кино», гостем которой стал Милош Бикович. Актер появился на ковровой дорожке мероприятия в кинотеатре «Художественный» в светлом костюме с лонгсливом.

Артист высказался о российском кино и заявил, что страна уверенно движется по пути к тому, чтобы стать новым мировым центром кинематографа.

«Москва и Россия понимают свою роль и ответственно подходит к тому, чтобы стать новым мировым центром кинематографа. <…> Надеюсь, то, что сегодня происходит, — это только первое мероприятие в долгой традиции, которое будущее поколение будет вспоминать», — отметил Милош Бикович.

Актер признавался, что в детстве до него почти не доходил русский кинематограф. Милош Бикович рассказывал, что в основном из русского кино он смотрел старые советские фильмы, например, картины режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Тарковского. Своим любимым отечественным фильмом артист назвал «Остров» режиссера Павла Лунгина.

Ранее мы писали о том, что профайлер Денис Давыдов сравнил Милоша Биковича с актером Олегом Янковским.