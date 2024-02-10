Профайлер сравнил актера Милоша Биковича с Олегом Янковским

Профайлер запустил сравнение актера Милоша Биковича с Олегом Янковским. Об этом сообщает NEWS.ru.

Профайлер Денис Давыдов заявил, что актер Милош Бикович по типажу, внешности и умению вживаться в разные роли очень похож на Олега Янковского.

«Милошу свойственен сарказм, но с внутренними границами. Важны традиционные ценности и долг. Ему интересны драма или классика в современном изложении. По внешности, типажу больше всего Бикович напоминает великого Олега Янковского», — рассказал он.

Эксперт добавил, что в фильмографии Янковского много разноплановых ролей — от волшебника до «наглого функционера».

«Сможет ли Бикович так же глубоко исследовать роли — вопрос времени и усилий», — объяснил Давыдов.

Напомним, Милош Бикович должен был сыграть одну из главных ролей в продолжении зарубежного сериала «Белый лотос», однако позже от его услуг отказались.

Ранее мы писали о том, что Бикович получит новые роли после разрыва контракта с HBO.