Стасю Милославскую и футболиста Егора Ушакова заподозрили в тайной свадьбе

Актриса Стася Милославская в личном блоге поделилась фотографиями с футболистом ЦСКА Егором Ушаковым и спровоцировала слухи о тайной свадьбе.

На одном из кадров поклонники бывшей девушки актера Александра Петрова заметили кольцо, похожее на обручальное. Стася надела его на безымянный палец руки.

«Кто верит в сказку, тот в нее и попадет», - подписала фотографии Милославская.

Пользователи Сети сразу же начали поздравлять актрису и спортсмена со свадьбой.

«Стася, как я рада за вас, как за себя радуюсь! Класс! Счастья и любви сильной!» — пожелали комментаторы.

Известно, что 30 мая Егор Ушаков на концерте Валерия Меладзе в Турции сделал предложение Милославской, и она ответила согласием. По такому случаю певец даже исполнил с футболистом одну из композиций дуэтом.

В 2023 году Милославская рассталась с Петровым после трех лет отношений. Актер внезапно полюбил другую и в этом же году женился.

Ранее Стася Милославская после расставания с Петровым рассказала, какого мужчину ищет. Она не скрывала, что ждет мужчину, которого не придется воспитывать и вести по карьерной лестнице.