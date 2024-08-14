Стася Милославская заявила, что рада постельным сценам с Максимом Матвеевым. Актриса рассказала о съемках с Максимом журналу HELLO!.

Милославская и Матвеев снялись в криминальной драме «Чужие деньги». По сюжету, актеры играют влюбленную пару. Стася считает Максима «невероятным» и «очень чутким» партнером. Более того, она рада, что именно с ним снялась в постельных сценах.

«Он идеален во всем. Впервые за 10 лет в кино у меня случились постельные сцены, самые настоящие. И я рада, что именно с ним», — высказалась знаменитость.

По словам Милославской, она волновалась перед съемками с Максимом. При этом сам актер всегда поддерживал ее и даже похвалил после постельной сцены.

«Когда после нашей постельной сцены я призналась Максиму, что он у меня первый, он сказал: «Ты такая умница, никогда бы не подумал!». Мне кажется, у нас сложился какой-то очень классный, здоровый творческий тандем», — резюмировала актриса.

Ранее Стася Милославская вышла в свет с новым возлюбленным. Подробности читайте в этой новости.