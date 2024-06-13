Экс-девушка Петрова Стася Милославская вышла в свет с новым возлюбленным

Российская актриса Стася Милославская и главный редактор журнала «Правила жизни» Трифон Бебутов дебютировали как пара. Об этом пишет Woman.ru.

Артистка и журналист вместе посетили празднование 25-летия «Кафе Пушкинъ». Слухи о романе пары ходили последние несколько месяцев, однако накануне влюбленные официально вышли в свет.

В то же время в своих соцсетях бывшая девушка Александра Петрова пока что не представила Бебутова, зато он уже неоднократно размещал ее фотографии в своем микроблоге.

«Повстречал яркую, талантливую, необыкновенную и прекрасную! С днем рождения, Стась, будь собой, пусть и дальше все получается!», — написал журналист в день рождения Милославской.

Напомним, Стася Милославская встречалась с Александром Петровым с 2020 года. Знакомство пары произошло во время съемок фильма «Стрельцов». Однако в итоге артисты решили расстаться. 15 сентября 2023 года Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Милославская, в свою очередь, отказалась комментировать журналистам новость о браке бывшего бойфренда.

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