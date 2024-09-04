Стася Милославская впервые после свадьбы Александра Петрова вышла в свет с новым избранником

Актриса Стася Милославская после скандального расставания с коллегой по сцене Александром Петровым старалась избегать вопросов о личной жизни. Однако, на премьеру фильма «Комбинация», в котором она сыграла одну из ролей, актриса впервые пришла с новым возлюбленным.

На мероприятии 29-летнюю Милославскую сопровождал 33-летний журналист Трифон Бебутов. Слухи о том, что молодые люди встречаются, появились еще в начале года, однако пара никогда не выходила вместе с свет.

Бебутов и Милославская вышли на красную дорожку и позировали фотографам, обнимаясь. Знаменитость выглядела счастливой рядом с журналистом, сообщает Леди Mail.ru.

Для мероприятия Стася выбрала блузку черного цвета и пышную юбку-макси такого же оттенка. Актриса сделала акцент на макияже, дополнив образ красной помадой. Бебутов был одет в джинсы и черный пиджак.

Напомним, Стася Милославская с 2020 года была в отношениях с Александром Петровым, однако в 2023 году он женился на никому неизвестной девушке Виктории Антоновой.

Ранее Трифон Бебутов назвал Стасю Милоставскую «лысеющей актрисой». Таким образом он высмеял хейтеров актрисы, упрекнувших ее в отсутствии волос.