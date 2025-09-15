Стася Милославская уехала в Париж с женихом, который на восемь лет ее моложе
© Starface.ru
Стася Милославская показала фото с футболистом Егором Ушаковым с отдыха в Париже. Актриса отправилась с возлюбленным в романтическое путешествие.
На одном из кадров Стася прижималась к возлюбленному Егору Ушаковуна фоне знаменитого символа Франции – Эйфелевой башни. Звезда предстала перед подписчиками в неформальном образе: она позировала в сером худи и темной кепке, без макияжа с убранными под головной убор волосами.
Напомним, что актриса уже показывала любимого в соцсетях и даже выходила с ним на премьеры фильмов. В июне она поделилась кадром из фотобудки, а внимательные фанаты заметили на ее безымянном пальце кольцо. Жених на восемь лет моложе невесты.
Загадочная подпись «Кто верит в сказку, тот в нее и попадет» и новая поездка в Париж лишь усилили уверенность поклонников в скорой свадьбе. Под постами пары можно было увидеть массу теплых пожеланий.
«Поздравляю, дорогая», «Как я рада за вас», «Такие счастливые! Как я рада за вас! Вы заслуживаете счастья», «Стася, как я рада за вас, как за себя радуюсь! Класс! Счастья и любви сильной!» – пишут в комментариях.
