Стася Милославская уехала в Париж с женихом, который на восемь лет ее моложе

Напомним, что актриса уже показывала любимого в соцсетях и даже выходила с ним на премьеры фильмов. В июне она поделилась кадром из фотобудки, а внимательные фанаты заметили на ее безымянном пальце кольцо. Жених на восемь лет моложе невесты.

Загадочная подпись «Кто верит в сказку, тот в нее и попадет» и новая поездка в Париж лишь усилили уверенность поклонников в скорой свадьбе. Под постами пары можно было увидеть массу теплых пожеланий.

«Поздравляю, дорогая», «Как я рада за вас», «Такие счастливые! Как я рада за вас! Вы заслуживаете счастья», «Стася, как я рада за вас, как за себя радуюсь! Класс! Счастья и любви сильной!» – пишут в комментариях.

