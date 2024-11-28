Стаса Михайлова раскритиковали за появление на публике на каблуках: «Никак не примешь свой возраст»

Певца Стаса Михайлова раскритиковали за новый образ, в котором он использовал ботинки на каблуках. Пользователи Сети посчитали это лишним и высмеяли попытки артиста выглядеть моложе своего возраст.

В последнее время Михайлов все чаще стал выходить в свет в смелых нарядах. Он сменил костюмы на свободные рваные джинсы, стал больше носить украшений и соглашаться на эксперименты с внешним видом. Однако не все поклонники поддерживают его. В комментариях на странице 55-летнего исполнителя часто можно увидеть критику образов.

Не обошлось без негатива и после появления в Сети кадров с интервью Стаса Светлане Бондарчук. Дело в том, что на съемку он приехал в черных ботинках на внушительном каблуке, украшенных шипами.

«Когда никак не примешь свой возраст», «Обувь каши просит», - возмутились пользователи.

Отметим, что сам Михайлов доволен тем, как сейчас выглядит. Он делился, что смог существенно похудеть. А насчет критики образов говорил, что ему все равно на мнение других, так как всем угодить невозможно.

Ранее певец Стас Михайлов высказался об алкоголе в райдере.