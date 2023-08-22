Стаса Барецкого задержали после сбитого шлагбаума на платной дороге

Шоумена Стаса Барецкого задержали после сбитого шлагбаума на ЗСД, об этом сообщает портал PROZVEZD. Как объяснил Барецкий, он хотел проехать всего несколько километров по Западному скоростному диаметру, расположенному в Санкт-Петербурге. Однако когда скандальный шоумен узнал о стоимости проезда в 600 рублей, он решил просто протаранить шлагбаум и проехать бесплатно. Свой поступок он объяснил тем, что выступает против развития платных дорог в России.

Все происходящее Барецкий и его пассажир, сидящий с пивом по соседству, снимали на камеру. Такая выходка не сошла шоумену с рук — его автомобиль объявили в розыск, а сам он позже был арестован полицией.

«Я ехал на дачу под Петербургом. Меня сразу остановили, сказали, что по поводу сбитого шлагбаума. Сейчас жду следователей из Приморского района. Я ожидаю ареста. Я не был пьян, как об этом говорят», — рассказал Барецкий.

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