«Не может выйти из дома»: Ладе Дэнс стало хуже после выступления в Нижнем Новгороде

У певицы Лады Дэнс возникли осложнения после концерта в Нижнем Новгороде, который состоялся 19 августа. Об этом ТАСС рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.

«Произошло ухудшение самочувствия после выхода на сцену в Нижнем Новгороде. К сожалению, возникло осложнение после выступления там до такой степени, что телевизионную съемку, запланированную на август, мы вынуждены перенести», — рассказал собеседник.

Директор певицы рассказал, что состояние артистки ухудшилось настолько, что Лада Дэнс не может выйти из дома, где находится под круглосуточным наблюдением врачей.

По словам Пудовкина, певица восстановится не раньше второй половины осени. Тогда она вновь вернется к полноценным выступлениям на концертах.

Напомним, артистка попала в ДТП 5 августа. Машина такси, в которой она ехала, влетела в стоящий на трассе автомобиль. В результате пострадали четыре человека. С места происшествия Дэнс госпитализировали на вертолете в госпиталь им. Н. Н. Бурденко, а затем она продолжила лечение в частной клинке.

Первое выступление Дэнс после аварии состоялось 19 августа в Нижнем Новгороде. Под ликующие крики толпы, она спела несколько хитов, стараясь меньше ходить по сцене. По словам Пудовкина, перед этим Ладе Дэнс вкололи обезболивающее. Директор певицы выступал против ее участия в концерте, но на этом настояла сама певица.

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