Стас Садальский заявил, что Ефремову готовы заплатить 2 млн рублей за интервью. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

После выхода Михаила Ефремова из колонии для журналистов актер стал ценным спикером. Так, толпы представителей прессы встречали его рядом с домом, где живет актер. По словам Стаса Садальского, Ефремову уже предлагают интервью федеральные каналы.

«К представителям Ефремова уже обращались крупные телеканалы и свободные интервьюеры, чтобы договориться об эксклюзиве. За откровения сидевшего артиста готовы платить от 2 миллионов рублей и выше», — поделился он.

При этом Садальский подчеркнул, что пока больших ролей Ефремову предлагать боятся.

«Его появление только отторгнет зрителей, а другие говорят, что нужно сначала посмотреть, сможет ли Ефремов после пережитого вообще что-либо играть», — добавил он.

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