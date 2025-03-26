Стас Садальский высмеял медаль Анны Семенович и заявил, что «повесить есть куда»

Актер Станислав Садальский высмеял награду певицы Анны Семенович. Он отметил, что не знает про труды исполнительницы, но «медаль повесить есть куда».

На высказывание артиста обратило внимание издание «Вокруг ТВ».

25 марта певица была удостоена медали «За труды в культуре и искусстве». В указе говорилось о вкладе Семенович в развитие культуры и искусства, а также многолетней плодотворной деятельности.

«Ничего не знаю про труды Семенович, достойные высокой награды, но медаль повесить есть куда», - поделился мнением Садальский.

Певица прокомментировала получение награды и призналась, что «это большая честь и доверие» от страны. Несмотря на другие награды и премии – в качестве артиста и спортсменки – Семенович говорит, что «эта награда особенная и очень почетная».

По словам певицы, в первую очередь она получила медаль как ведущая программы «Дембельский альбом» на радио. Певица также напомнила, что с коллективом все эти годы посещает воинские части, госпитали, зоны проведения СВО.

«Мне приятно, что эта моя многолетняя деятельность не осталась незамеченной и отмечена важной государственной наградой», - сказала певица mk.ru.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста Анне Михалковой, Максиму Аверину и Александру Олешко.