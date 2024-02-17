«Собирается ползти на работу»: Садальский высмеял заболевшего Варшавера

Стас Садальский запустил насмешку над заболевшим Марком Варшавером, об этом сообщает StarHit.

Накануне стало известно о том, что у директора «Ленкома» Марка Варшавера диагностировали бронхопневмонию. Он уже несколько дней находится на лечении дома, однако бросать работу и театр Варшавер не собирается.

На это обратил внимание Стас Садальский. Актер подшутил над директором театра.

«Варшавер сильно приболел, ходить не может, сильный кашель. Директор „Ленкома“ заявил журналистам: мол, передайте Стасу Садальскому, что все окей. Прямо сейчас он собирается ползти на работу, а жить будет долго… Марк Борисович, вам лучше отлежаться дома, не надо заражать артистов театра!» — заявил Садальский.

Кроме этого, актер попросил передать привет Татьяне Васильевой и посоветовал Варшаверу вылечиться по рецепту «любимой народной артистки театра — водкой с перцем».

Ранее мы писали о том, что Стас Садальский рассказал про оскорбления от Нины Руслановой.