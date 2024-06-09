Стас Садальский вспомнил пророческое предсказание Джуны о Талькове

Стас Садальский заявил, что Джуна предсказала последний концерт в жизни Талькова. Об этом он рассказал в своем блоге.

Актер Стас Садальский хорошо знал провидицу Джуну. По словам знаменитости, она также дружила с убитым музыкантом Игорем Тальковым. Кроме того, она предупреждала певца о смерти, но тот не отнесся серьезно к ее предсказаниям.

«Она же предупреждала его о беде буквально накануне рокового концерта в Питере. Просила, — „не ходи туда, это твое последнее выступление“. Не послушался. Решил, что победит», — вспомнил Садальский.

Позже Джуна рассказывала, что имя убийцы рано или поздно озвучат. Так и произошло — спустя более 30 лет следователи назвали главным подозреваемым бывшего концертного директора Талькова, Валерия Шляфмана. Сейчас он живет в Израиле. Согласно версии правоохранителей, Шляфман целился в охранника певицы Азизы, который напал на него, однако в итоге смертельно ранил музыканта.

Ранее мы писали о том, что сын Игоря Талькова высказался о результатах расследования убийства отца.